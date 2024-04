Après le PSG, coup de tonnerre à Barcelone ?

Thomas Bourseau

Entraîneur du FC Barcelone depuis novembre 2021, Xavi Hernandez a annoncé en janvier dernier qu’il mettait un terme à son aventure au Barça cet été. Pour autant, et alors que le PSG a éliminé le club blaugrana de la Ligue des champions, l’Espagnol reverrait sa position.

Le 27 janvier dernier, en parallèle de l’annonce de Jürgen Klopp via laquelle il communiquait sa décision de quitter Liverpool en fin de saison, Xavi Hernandez décidait lui aussi de faire part de son choix de se retirer de son poste d’entraîneur du FC Barcelone en fin de saison. « Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça ».

Xavi Hernandez avait annoncé son départ du Barça

« Nous en avons parlé avec le président Laporta et avec la direction sportive, en tant que Culé, je pense que le club a besoin d’un changement de dynamique ». a confié Xavi, légende du FC Barcelone, en conférence de presse à l’époque. Et depuis ? Le FC Barcelone s’est mis en quête de son successeur sur le marché des entraîneurs lorsqu’en parallèle, Xavi Hernandez campait sur ses positions en public : un départ quoi qu’il advienne à l’intersaison.

Xavi retourne sa veste malgré le PSG ?