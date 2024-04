Mercato : Une star du PSG annonce la date de son départ !

Thibault Morlain

Recruté par le PSG en 2013, Marquinhos est aujourd'hui devenu le joueur le plus capé de l’histoire du club de la capitale. Entré dans la légende à Paris, le Brésilien ne compte d’ailleurs visiblement pas partir de sitôt. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le PSG, Marquinhos est plus heureux que jamais dans la capitale française, où il espère rester encore de très longues années.

En mai 2023, Marquinhos prolongeait jusqu’en 2027 avec le PSG et comme cela a récemment été révélé, le Brésilien a depuis activé une année supplémentaire en option, faisant qu’il est désormais sous contrat jusqu’en 2028 avec le club de la capitale. Arrivé en 2013 de l’AS Rome à Paris, Marquinhos pourrait donc rester encore un moment sous les couleurs parisiennes. D’ailleurs, le principal intéressé a d’ailleurs une petite idée du moment où il envisagera de partir.

PSG : Après Barcelone, Luis Enrique donne un ordre au vestiaire https://t.co/hJhc9Fu9Wj pic.twitter.com/OB3V7V2Vsu — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

« Pour moi, je reste encore dix ans »

Si des rumeurs ont souvent évoqué la possibilité d’un transfert de Marquinhos, le capitaine du PSG n’a jamais bougé et il ne compte pas le faire avant plusieurs années. En effet, dans un entretien accordé au Canal Football Club , le Brésilien a fait savoir sur son avenir à Paris : « Combien de temps je vais encore rester à Paris ? (Sourire) Pour moi, je reste encore dix ans. J’en ai 29, jusqu’à 39 ans ça me va (Rires) ! Jusqu’à ce que je soulève la Ligue des champions ? Non, parce que si on la prend cette année, je vais encore continuer quoi. Après ça ne dépend pas que de moi et de mon envie ».

« Mon envie c’est vraiment de rester le plus longtemps possible »