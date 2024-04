PSG : Un club de Ligue 1 a trouvé son Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant que Kylian Mbappé caracole en tête du classement des buteurs de Ligue 1, un autre attaquant fait parler de lui dans le championnat à savoir Georges Mikautadze, en grande forme depuis son retour au FC Metz cet hiver. A tel point que pour Lazlo Bölöni, le buteur géorgien est «le Mbappé du FC Metz».

C'est peut-être un retour salvateur. Buteur du FC Metz, Georges Mikautadze avait rejoint l'Ajax Amsterdam en fin de mercato estival. Mais avec le club néerlandais, l'international géorgien ne jouait pas, et se retrouvait donc en grande difficulté. Par conséquent, les Messins, qui se battent pour leur maintien en Ligue 1, ont sauté sur l'occasion pour rapatrier leur buteur durant le mercato d'hiver. Un très joli coup puisque Georges Mikautadze enchaîne les buts depuis son retour et pourrait même permettre au FC Metz de se maintenir en Ligue 1. Encore buteur dimanche, il a d'ailleurs été encensé par Lazlo Bölöni qui compare son importance à celle de Kylian Mbappé au PSG.

Mercato - PSG : Madrid vend la mèche pour l’arrivée de Mbappé https://t.co/rpCt6E9Q19 pic.twitter.com/kxtPWFxqqf — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

«C'est le Mbappé du FC Metz»

« Georges (Mikautadze), ce n'est pas Mbappé, mais c'est le Mbappé du FC Metz. Après avoir perdu sa joie de vivre à l'Ajax Amsterdam (à qui il appartient mais qui l'a prêté à Metz cet hiver), il retrouve aujourd'hui son bien-être. Quand tu as un buteur, c'est le plus grand bonheur », lâche l'entraîneur du FC Metz en conférence de presse, avant de revenir plus en détails sur la victoire au Havre (1-0) dimanche.

Mikautadze va sauver Metz ?