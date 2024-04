 Mercato : Il déclare sa flamme au PSG «pour la vie» !

Thomas Bourseau

Au PSG, Marquinhos a tout connu. Les joies, les peines, mais il a aussi pu fonder une vie de famille à Paris qui fait qu’il se sent lié à jamais au Paris Saint-Germain. Il a clamé son amour au club pour de longues années encore…

Marquinhos est le capitaine du PSG depuis le départ de Thiago Silva à l’été 2020. Le joueur le plus capé de l’histoire du Paris Saint-Germain va arriver au terme de sa onzième année de la capitale où il a tout connu. Sa femme, ses plus belles émotions dont la naissance de ses enfants.

«Paris et moi, on est liés pour la vie»

Pour le Canal Football Club , Marquinhos ne s’en est pas caché, il est amoureux du PSG et tout simplement de sa vie à Paris en avouant qu’il se verrait encore 10 ans au club. « Paris et moi, on est liés pour la vie parce que mes enfants sont nés ici. J’ai réussi à arriver en sélection en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Je me suis marié en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Les très belles émotions que j’ai eu dans ma vie, j’étais un joueur du Paris Saint-Germain. Et après, la ville de Paris est incroyable ».

«Les enfants ? Paris c’est leur vie aussi et pour moi c’est une grande fierté»