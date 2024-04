PSG : Luis Enrique met un club en grand danger

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quoi qu'il arrive, la première saison de Luis Enrique sur le banc du PSG est globalement réussie. A tel point, que l'Espagnol semble s'inscrire sur le long terme à Paris. Un coup dur pour le FC Barcelone qui l'avait inscrit sur sa short-list pour remplacer Xavi. D'ailleurs, le Barça est en grande difficulté dans ce dossier.

Arrivé sur le banc du PSG l'été dernier afin de remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique réalise une première saison plus qu'encourageante à Paris, puisque le club de la capitale est encore en lice sur tous les tableaux et peut rêver d'un incroyable quadruplé, après la victoire dans le Trophée des champions en début d'année.

PSG : Exploit monumental, Luis Enrique dévoile son secret https://t.co/2TIvDgBbBp pic.twitter.com/EMSaURpWfJ — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

Luis Enrique va rester au PSG

Par conséquent, l'avenir de Luis Enrique est scellé. Sous contrat jusqu'en 2025, le technicien espagnol va rester au PSG la saison prochaine. Un coup dur pour le FC Barcelone qui avait envisagé son retour pour remplacer Xavi.

Le Barça en pleine galère pour son prochain coach