Le PSG a signé le nouveau Neymar !

Le PSG a-t-il trouvé l'équivalent de Neymar sur le marché ? Selon le journaliste Dave Appadoo, Ousmane Dembélé, arrivé l'été dernier au sein du club parisien, n'a rien à envier au Neymar des plus beaux jours. Sa qualité de percussion et ses dribbles font dérailler les défenseurs adverses à l'image de Joao Cancelo mardi soir.

Alors que Kyllian Mbappé s'apprête à quitter la capitale, le PSG a certainement mis la main sur son prochain dynamiteur. Avec le départ de son ami, Ousmane Dembélé pourrait prendre de plus en plus de place au sein du club parisien à partir de la saison prochaine. Selon Dave Appadoo, le champion du monde 2018 présente l'avantage de pouvoir occuper plusieurs postes.

« Il n'y a pas d'équivalent depuis le déclin de Neymar »

« Dembélé, tu peux l'utiliser de différentes façons, mais il a quand même un profil qui est clairement identifié. Pour moi, c'est le joueur le plus déstabilisant de la planète. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent depuis le déclin de Neymar. Il transforme les joueurs en plots. C'est unique, je pense, aujourd'hui. Tu as l'impression qu'il ne dribble pas, mais qu'il slalome. Il a tellement de changements d'appui complètement dingues. Il touche à peine le sol. Il est très déroutant et déséquilibrant . » a confié le journaliste de France Football . Mais à l'instar d'un Neymar, Dembélé ne devrait pas renier sa nature, celle d'un dribbleur.

Dembélé harasse les défenseurs adverses