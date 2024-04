Mercato : Un joueur de l’OM refait le coup à Longoria !

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria s’est approché de Pape Gueye et de son entourage à plusieurs reprises afin de se mettre d’accord pour une prolongation de contrat, sans succès et sans réponse. Et il semble que Luis Henrique adopterait la même conduite que le milieu de terrain sénégalais.

Pablo Longoria s’est fait avoir pendant le mercato hivernal. Ou du moins, le président de l’OM n’a absolument pas apprécié le comportement de Pape Gueye. En décembre dernier, le patron de l’Olympique de Marseille révélait avoir la ferme intention de formuler une offre de prolongation de contrat à Gueye et son entourage afin de rallonger son bail courant actuellement jusqu’en juin prochain.

Snobé, Pablo Longoria a réglé ses comptes !

Mais au final, Pape Gueye n’a pas donné suite à cette proposition. De quoi provoquer la colère de Pablo Longoria lors des derniers jours du mercato hivernal. Pendant la conférence de presse de présentation de Quentin Merlin, le président de l’OM tenait le discours suivant. « Pape Gueye, on lui a proposé plusieurs prolongations, et moi, comme président, je dois défendre l’intérêt du club. La non-réponse, c’est ne pas respecter le club. Nous, on souhaite qu’il trouve une porte de sortie avant jeudi qui soit satisfaisante pour toutes les parties et c’est une question de respect ».

L’OM lui passe un coup de fil, sa mère dit non ! https://t.co/t8uvcreuvu pic.twitter.com/2i9S4B9H0F — le10sport (@le10sport) April 21, 2024

Comme Pape Gueye, Luis Henrique ne répond pas à l’OM