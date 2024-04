L’OM a raté un transfert à 8M€ !

Arnaud De Kanel

L'OM ne s'est pas montré très actif lors du dernier mercato hivernal, la faute à un budget très serré. Les finances étaient dans le rouge pour le club phocéen, qui souhaitait récupérer des liquidités en vendant Luis Henrique. Toutefois, ce transfert n'a jamais vu le jour.

Pas très en vue sur le marché hivernal, l'OM a tout de même enregistré un bon renfort avec le retour de Luis Henrique. L'ailier brésilien, qui a montré qu'il était capable de jouer à gauche d'une défense, est revenu de son prêt à Botafogo, et Pablo Longoria voulait immédiatement le vendre.

L'OM voulait 8M€ pour Henrique

C'est en tout cas ce qu'indique La Provence dans son édition dominicale. Selon les informations du quotidien régional, l'OM aurait aimé profiter du prêt abouti de Luis Henrique pour en tirer 8M€ cet hiver. Mais il est finalement resté, faute de prétendant et à cause de Gennaro Gattuso, qui a souhaité lui laisser une opportunité de briller.

«Il est resté avec nous parce que j'ai vu en lui du sérieux»