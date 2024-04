Mercato - OM : Il vend la mèche pour l’avenir de Longoria en direct

Thibault Morlain

Proche de quitter l’OM au moment du départ de Marcelino, Pablo Longoria est finalement resté à son poste de président du club phocéen. Cependant, suite à cet épisode, des questions se sont posées sur l’avenir de l’Espagnol et un possible départ à l’avenir. Mais voilà que cela ne serait pas d’actualité pour Longoria.

Si Pablo Longoria est l’actuel président de l’OM, différentes rumeurs ont fait écho d’un possible départ dans les mois à venir. Proche de faire ses valises au début de la saison, l’Espagnol pourrait finalement s’en aller prochainement. Mais voilà que la réalité serait totalement différente pour l’avenir de Longoria si l’on en croit les propos de Mehdi Benatia, conseiller sportif de l’OM.

« Je sais qu'il est sur un projet de 3 à 5 ans »

Pour RMC , Mehdi Benatia a peut-être vendu la mèche à propos de l’avenir de Pablo Longoria à l’OM, évoquant un projet de plusieurs années avec l’Espagnol : « Moi, je suis là tant que le président aura la force de mener à bien ce projet, il le sait, j'ai beaucoup de respect pour lui, je suis venu aussi pour lui. Je sais qu'il est sur un projet de 3 à 5 ans, c'est sa vision et c'est celle des responsables et propriétaires ».

« Ce n'est pas pour partir dans six mois ou dans un an »