PSG : Une star vend la mèche pour son transfert

Régulièrement annoncé sur le départ malgré sa récente prolongation de contrat jusqu’en 2028, Marquinhos a rassuré avec sa prestation à Barcelone et retrouve son statut de patron. À tel point qu’il se projette toujours sur le long terme avec le PSG où il espère finir sa carrière. Et même y rester après sa retraite si l’opportunité se présente.

Recruté en 2013 pour 35M€ en provenance de l’AS Roma, Marquinhos s’est imposé comme un joueur majeur dans l’histoire du PSG dont il est devenu le joueur le plus capé. Cependant, compte tenu de ses prestations en dents de scie, le capitaine parisien est régulièrement annoncé sur le départ malgré sa récente prolongation jusqu’en 2028. Mais Marquinhos ne compte pas quitter le PSG prochainement.



«Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs»

« Onze ans ici, c’est une vie. J’ai toujours essayé de tout donner pour ce club à chaque fois que j’ai mis ce logo sur mes pectoraux (il montre le logo du PSG). J’ai été éduqué de cette façon par ma mère. Je me suis toujours donné à fond pour ce club et je suis très fier de tout ce que j’ai réalisé jusqu’à aujourd’hui. Franchement, je ne me vois pas finir ma carrière ailleurs », promet le capitaine du PSG dans les colonnes du Parisien , avant de poursuivre.

«Ce serait une grande fierté de revenir au PSG après ma carrière»