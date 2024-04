Départ de Gasset : Une opportunité en or à saisir pour l'OM ?

Arnaud De Kanel

Mission accomplie pour Habib Beye ! Malgré la défaite face à Dijon, le Red Star a validé sa montée en Ligue 2 vendredi soir pour le plus grand bonheur des milliers de spectateurs présents au stade Bauer. Un premier fait d'arme majeur pour le Sénégalais qui a mis la pression à ses dirigeants en conférence de presse. En fin de contrat, il pourrait représenter une opportunité en or pour l'OM dans l'optique de remplacer Jean-Louis Gasset.

Le Red Star est de retour en Ligue 2. Vendredi soir, les hommes d'Habib Beye ont validé leur retour dans l'antichambre de la Ligue 1 malgré leur revers face à Dijon. Forcément, le Sénégalais a la cote et il a prouvé qu'il avait tout pour devenir un très bon entraineur. Ce serait donc le moment opportun pour l'OM de foncer sur lui, avant qu'il devienne inabordable, afin de démarrer un nouveau cycle et partir sur de bonnes bases. D'autant plus qu'Habib Beye a en quelques sortes mis la pression aux dirigeants du Red Star vendredi soir, laissant ainsi planer le doute sur son avenir...

«Ma décision est liée à mon plan de carrière»

L'entraineur sénégalais s'est présenté en conférence de presse et il a confirmé qu'il allait bientôt s'entretenir avec les dirigeants du Red Star. « Ma réflexion est bien avancée. Elle ne dépend pas des opportunités, j'en ai eu, notamment deux clubs de très haut niveau, qui sont dans le top 10 en France. Ma décision est liée à mon plan de carrière, mon ambition et ma volonté de travailler dans un club qui me donne les moyens de m'exprimer en tant que coach », a déclaré Habib Beye. Ce dernier a d'ailleurs réclamé un effectif capable de jouer la montée en Ligue 1 dès la saison prochaine. Autant dire que cela semble pratiquement impossible et que ça pourrait faire une bonne raison au Sénégalais de justifier son départ.

«On va prendre le temps de discuter de tout ça pour prendre la meilleure décision»