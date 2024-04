Mercato : L’OM en grand danger pour son futur entraîneur ?

Arnaud De Kanel

La grande valse des entraineurs va débuter et l'OM sera comme chaque été au premier rang pour y assister. Alors que Jean-Louis Gasset fera ses valises en fin de saison, Pablo Longoria rêve de le remplacer par Paulo Fonseca selon nos informations. L'entraineur du LOSC est très courtisé et la menace se précise pour l'OM puisque le Portugais discuterait avec un géant européen.

Lâché par Igor Tudor en fin de saison dernière, Pablo Longoria avait accordé sa confiance à Marcelino qui ne sera resté que deux petits mois en poste. Suite au cours intérim de Jacques Abardonado, le président de l'OM avait nommé Gennaro Gattuso mais le passage du coach italien s'est soldé sur un échec cuisant. Jean-Louis Gasset a donc été appelé à la rescousse mais il ne continuera pas l'an prochain. « Je ne pense pas au lendemain. J'ai dit à ma mère : "Dans un mois je suis là". Elle m'attend. Ça ne m'a jamais titillé de rester la saison prochaine ? Non, je voulais connaitre, vibrer, sentir l'OM. Et peut-être que ça sera encore plus fort que ce que j'ai connu. Il y a la place pour que ce soit encore plus, j'en ai envie. Où je me vois en juillet ? Aux Bahamas (rires) », confiait le Montpelliérain pour La Provence mercredi. L'OM mise sur une pointure pour le remplacer mais l'affaire se complique.

Longoria a choisi Fonseca

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, Pablo Longoria a fait de Paulo Fonseca sa priorité. En fin de contrat avec le LOSC à l'issue de la saison, le Portugais ne prendra aucune décision avant la fin mai mais il est tenté de démarrer un nouveau challenge. Problème pour l'OM, l'AC Milan pourrait lui proposer un défi.

L'AC Milan vire Pioli et fonce sur Fonseca