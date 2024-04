L’OL tient déjà son prochain entraîneur ?

Thomas Bourseau

L’OL a fait un choix audacieux le 30 novembre dernier en nommant Pierre Sage entraîneur intérimaire du club lyonnais. Les résultats ont donné raison à John Textor, grand patron de l’Olympique Lyonnais et surtout, des idées de continuité à Sage la saison prochaine.

Bien qu’il fut seulement nommé entraîneur intérimaire le 30 novembre dernier par le propriétaire John Textor afin de laisser du temps aux décideurs de l’OL de dénicher le technicien adéquat pour mener à bien le projet sportif du club lyonnais, Pierre Sage a mis tout le monde d’accord à Lyon. Les résultats sont désormais au rendez-vous, l’effectif répond positivement à la méthode sage et l’Olympique Lyonnais jouera une finale de Coupe de France face au PSG le 25 mai prochain.

«Au départ, je voulais vraiment aider»

De quoi donner des idées à Pierre Sage pour la suite avec un nouveau challenge ailleurs ? Pas vraiment, au contraire. À l’instant T, la volonté de Sage n’est pas de changer d’air, lui qui était arrivé à l’OL en juillet 2023 pour s’occuper du centre de formation. « Au départ, je voulais vraiment aider et je me suis rendu compte qu'à ce poste-là, je m'exprime et je prends beaucoup de plaisir ».

«La saison prochaine ? Je souhaiterais être encore dans la même position»