L’OL fait un «choix fou» sur le mercato, il balance !

Thomas Bourseau

Pierre Sage est arrivé de nulle part et surtout, a été le coup de poker de John Textor pour le remplacement de Fabio Grosso à la tête de l’effectif de l’OL. Un choix qui s’avère pour le moment plus que payant au vu des résultats et du jeu proposé par l’Olympique Lyonnais depuis sa nomination en tant qu’intérimaire en novembre dernier. Une décision folle aux yeux du technicien.

Le 30 novembre 2023, l’OL prenait la décision de remplacer Fabio Grosso par Pierre Sage. Et pourtant, l’entraîneur était arrivé à l’Olympique Lyonnais en juillet 2023 pour diriger le centre de formation. De par sa manière de faire jouer l’équipe lyonnaise et ses résultats, la période d’intérimaire a été prolongée début 2024 jusqu’en juin prochain. Propriétaire de l’OL, John Textor a fait un véritable pari en nommant Pierre Sage du point de vue du principal intéressé.

«Quand je prends un peu de hauteur, je me dis que c'était un choix fou»

Au cours d’une interview avec L’Équipe , Pierre Sage n’a pas manqué de souligner à quel point John Textor a joué gros avec ce choix d’entraîneur. « Quand je prends un peu de hauteur, je me dis que c'était un choix fou. Ou en tout cas qui pouvait paraître fou à ce moment-là. Mais maintenant qu'on est en train de vivre l'histoire, il paraît un peu moins fou. Il paraît même raisonnable. (Rires.) Enfin, ce n'est pas à moi de le caractériser. Dans tous les cas, c'était audacieux et ambitieux ».

«On avait à peu près la même vision de quelle était la place de ce sport dans notre société»

Par la suite de l’entrevue, Pierre Sage a révélé qu’une visite de John Textor au sein du centre de formation de l’OL pourrait avoir incité le PDG du club à faire ce choix surprenant pour la succession de Fabio Grosso. « Il était venu me rencontrer à l'Académie et ça lui avait peut-être donné des connexions avec ses propres idées sur ce qu'était le football. En tout cas, on avait à peu près la même vision de quelle était la place de ce sport dans notre société ».

«Il ne m'a pas présenté ça comme un business, mais plutôt comme un divertissement»