Mercato - PSG : Le clan Marquinhos annonce sa prochaine destination ?

Femme de Marquinhos, Carol Cabrino a pris la parole pour se prononcer sur l'avenir de son mari, actuellement lié au PSG jusqu'en 2028. Bien qu'elle soit heureuse au sein de la capitale française, la jeune femme aurait des envies d'ailleurs. Elle souhaite découvrir de nouveaux pays, notamment les Etats-Unis. Alors faut-il imaginer un départ du défenseur brésilien en MLS ?

Impérial lors du quart de finale retour de Ligue des champions face au FC Barcelone mercredi soir (1-4), Marquinhos semble pleinement concentré sur son aventure au PSG. D'ailleurs, son frère avait laissé entendre qu'il pourrait clore sa carrière professionnelle à Paris. « Où je le vois à l’avenir ? On est là, ça dépend de lui, du club, du président Nasser (Al-Khelaïfi). Mais pour moi, j’espère qu’il restera toute sa carrière ici. Et pour moi, j’espère qu’on fasse toute notre vie ici » avait-il déclaré à Téléfoot. Mais la compagne du défenseur brésilien n'est pas du même avis.

La femme de Marquinhos ouvre la porte à un départ

Au moment de commenter l'avenir de son mari au média Carré , Carol Cabrino s'est montrée plus évasive. « Est-ce que nous voulons rester à Paris ? Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à ça. Tout ça peut changer très rapidement, c’est difficile à dire » a-t-elle déclaré.

« On pense beaucoup aux Etats-Unis »