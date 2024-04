Mbappé - PSG : Cible des moqueries, il balance !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a pris tout le monde de court à l’été 2017 en faisant le choix de rejoindre le PSG en provenance de l’AS Monaco. A commencer par Unai Emery et Zinedine Zidane, entraîneurs du Paris Saint-Germain et du Real Madrid à l’époque. C’est en effet ce que Stéphane Pauwels a dévoilé.

A l’été 2017, après que Kylian Mbappé se soit révélé aux yeux du football français et européen à l’AS Monaco, il a grandement été question de son avenir. Au terme de semaines de spéculations, Mbappé a signé au PSG en prêt, contre une indemnité de transfert obligatoire de 180M€ pour 2018, soit l’option d’achat.

Unai Emery assurait que le transfert avait capoté

Et pourtant, Stéphane Pauwels avait misé ses « bras » et ses « jambes » qu’il n’irait pas au PSG sur le plateau de La Chaîne L’Équipe. « Au préalable, c’était confirmé dans France Football par Unai Emery qui était le coach du Paris Saint-Germain en nous disant que c’était fait à Madrid. Et qu’il n’allait pas venir au Paris Saint-Germain ». a confié le journaliste ces derniers temps à ladbrokes .

Zidane avait affirmé que c’était le Real Madrid ou le Barça