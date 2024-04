Mercato : Le PSG veut éviter une nouvelle catastrophe avec cette signature

Thibault Morlain

Si le PSG dispose d’un des meilleurs centres de formation en France et même en Europe, le club de la capitale est victime depuis plusieurs années maintenant de l’exode de ses talents. On se souvient bien évidemment de Kingsley Coman parti très jeu exploser à l’étranger. Un scénario que le PSG veut désormais éviter le plus possible et cela sera notamment l’objectif avec Ibrahim Mbaye.

Tandis que Warren Zaïre-Emery est désormais bien installé dans le groupe du PSG avec Luis Enrique, d’autres pépites issues du centre de formation parisien pointent petit à petit le bout de leur nez à l’instar de Senny Mayulu. Mais dans les années à venir, d’autres cracks risquent d’exploser sous le maillot du PSG. Actuellement, de plus en plus de regards se tournent vers Ibrahim Mbaye. L’ailier de 16 ans est le nouveau prodige parisien, un talent que le PSG espère voir continuer un moment à Paris.



« Une carrière en club, chez nous, différente de Kingsley »

Directeur adjoint du centre de formation du PSG, Yohan Cabaye s’est confié sur Ibrahim Mbaye lors du podcast L’avenir leur appartient . Interrogé sur la comparaison avec Kingsley Coman, il a croisé les doigts pour que la carrière des deux joueurs au PSG ne soit pas la même, l’actuel joueur du Bayern Munich étant parti très jeune : « Un potentiel comparable à Coman ? Kingsley allait très vite au démarrage, mais je trouve qu’Ibrahim a plus de puissance au même âge. Le comparer, c’est difficile, ils sont uniques. Ce que je peux lui souhaiter c’est d’avoir une carrière internationale comme Kingsley et après une carrière en club, chez nous, différente de Kingsley ».

