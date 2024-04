PSG : Mbappé et ses grands potes sont récompensés !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a fait sensation mardi soir en allant s'imposer sur la pelouse du FC Barcelone, validant ainsi son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Auteur d'un doublé, Kylian Mbappé a donc été récompensé en figurant dans l'équipe-type de la semaine de C1 avec ses grands copains du vestiaire, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi.

Sèchement battu en quart de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes (2-3) avec un Kylian Mbappé décevant, le PSG devait réaliser l'exploit mardi soir en Catalogne pour le match retour. Et c'est désormais chose faite. Grâce à un doublé de l'attaquant français ainsi que des buts d'Ousmane Dembélé et Vitinha, le PSG a renversé le Barça (4-1), et Mbappé a été récompensé à plus d'un titre.

Mbappé dans l'équipe-type

Le capitaine de l'équipe de France figure dans l'équipe-type de la semaine en Ligue des Champions, lui qui a mené le PSG vers la qualification. Et même si sa prestation dans le jeu n'a pas été particulièrement éblouissante, Mbappé a donc été décisif avec ses deux buts.

📈 Sabitzer bags the most points in the fantasy Team of the Week...#UCLTOTW || @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2024

Hakimi, Dembélé et Vitinha y sont aussi

Mais le numéro 7 n'est pas le seul joueur du PSG à figurer dans cette équipe-type de la semaine en Ligue des Champions, où l'on retrouve également ses deux grands potes du vestiaires Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, ainsi que Vitinha.