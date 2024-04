PSG : «Il n’est qu’à 50%», la folle annonce sur Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Auteur d'un doublé face au FC Barcelone ce mardi soir (1-4), Kylian Mbappé a joué un rôle primordial dans la qualification de son équipe. Mais selon Jérôme Rothen et Christophe Dugarry, la star du PSG peut mieux faire. A en croire le champion du monde 1998, l'international français ne serait qu'à 50% de son potentiel.

Les supporters du PSG attendent beaucoup de Kylian Mbappé. Pour sa dernière saison à Paris, l'international français est très attendu, surtout en Ligue des champions. Après avoir raté son quart de finale aller de C1 face au FC Barcelone, Mbappé a répondu présent au match retour en claquant un doublé. Mais comme l'a déclaré Jérôme Rothen sur l'antenne de RMC , ce n'est pas encore suffisant.

Mbappé peut mieux faire

« Si on parle de son niveau technique, on est en droit d’attendre mieux, qu’il fasse de meilleurs matchs, plus conséquents, et qu’on le trouve un peu mieux, qu’il se crée beaucoup plus d’occasions. J’attends de Kylian qu’il monte encore d’un niveau sur la demi-finale » a confié l'ancien joueur du PSG. Présent lors de l'émission Rothen S'enflamme, Christophe Dugarry est du même avis. Selon lui, Mbappé a encore une grande marge de progression.

« Il est à 50% du potentiel d’un très très grand joueur »