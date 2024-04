Ballon d’Or : Le PSG a trouvé le prochain vainqueur ? Ce n’est pas Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, Kylian Mbappé semblait être le joueur du PSG le plus proche d'une victoire au Ballon d'Or. Mais au sein de la formation parisienne, les avis divergent. Selon l'avis de Luis Campos, conseiller sportif du club, Ousmane Dembélé est promis à un avenir radieux. Sans blessure, il pourrait bien atteindre le podium dans un avenir proche.

S'il y a un joueur du PSG capable de remporter le Ballon d'or actuellement, c'est bien Kylian Mbappé. Troisième en 2023, le joueur français espère, un jour, soulever ce prestigieux trophée. Sous le maillot du Real Madrid ? C'est une possibilité.

Le PSG voit un avenir radieux pour Dembélé

Mais au PSG, on estime qu'un autre joueur pourrait bientôt se mêler à la lutte. Selon les informations de RMC Sport , une partie de la direction parisienne, dont Luis Campos, est convaincue qu'Ousmane Dembélé pourrait un jour monter sur le podium et, pourquoi pas, grimper sur la plus haute marche.

Homme du match, il monte en puissance

Débarrassé de ses pépins musculaires qui l'empêchaient d'enchaîner, notamment sous le maillot du FC Barcelone, Dembélé semble s'épanouir à Paris. Élu homme du match lors de la victoire du PSG face à son ancienne équipe mardi soir, l'international français pourrait bien devenir un sérieux candidat au podium la saison prochaine, à condition que son corps le laisse tranquille.