PSG : Scandale, escroquerie… Un problème est dénoncé à Paris !

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions, le PSG est parvenu à inverser la tendance contre le FC Barcelone en s’imposant en Catalogne (4-1) mardi soir. Luis Enrique a donc été encensé après le match, mais Christophe Dugarry refuse de crier au génie pour le technicien espagnol, qui avait commis des erreurs au match aller.

Cette fois-ci, c’est le PSG qui a réussi à éliminer le FC Barcelone après avoir perdu au match aller. Vainqueurs 4 buts à 1 en Catalogne, les Parisiens se sont ainsi qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions où ils retrouveront le Borussia Dortmund. Une victoire qui redonne du crédit à Luis Enrique, bien que Christophe Dugarry calme l’enthousiasme autour de l’entraîneur du PSG.



PSG : Il plombe Barcelone et fait son mea culpa ! https://t.co/NMojyntayi pic.twitter.com/o4HZ78Me4S — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

«Alors il faut crier au scandale et à l'escroquerie sur le match aller»

« Si on m'explique aujourd'hui qu’on crie au génie de Luis Enrique car il a enfin mis les joueurs à leurs postes, alors il faut crier au scandale et à l'escroquerie sur le match aller. Je n’ai toujours pas compris ce qu’il a fait à l’aller. Il a corrigé au retour ses propres bêtises qui étaient énormes et qui auraient pu coûter la qualif au PSG. C’est lui qui fait les compos, il est responsable à l’aller comme au retour », estime le champion du monde 1998 au micro de RMC , avant de poursuivre.

«On peut crier au génie mais il a fait une composition d’équipe normale !»