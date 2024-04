PSG : Luis Enrique a enfin tranché ?

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Luis Enrique avait du mal à trouver la bonne formule pour son équipe. S'il aime faire tourner régulièrement, le coach du PSG n'avait pas de XI type pour les matchs couperet. Mais alors que son infirmerie est presque vide, Luis Enrique semble désormais avoir les idées claires.

A la fin de la dernière saison, le PSG a remplacé Christophe Galtier par Luis Enrique. Arrivé avec sa philosophie de jeu très offensive, basée sur un pressing haut et intense, le coach espagnol a immédiatement transmis ses valeurs à ses joueurs.

Luis Enrique a enfin trouvé son XI type ?

Privé de nombreux joueurs depuis le début de la saison, Luis Enrique n'a jamais vraiment réussi à composer son XI type. S'il apprécie faire tourner régulièrement son équipe pour que tous ses joueurs soient concernés, il a souvent fait des choix différents dans les matchs couperet, se basant sur la forme du moment. Mais alors que son infirmerie est presque vide aujourd'hui, Luis Enrique a peut-être trouvé sa meilleure composition.

Ruiz, Barcola... les choix forts de Luis Enrique

Lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Luis Enrique a aligné sa meilleure équipe dans un 4-3-3. Sans surprise, Gianluigi Donnarumma gardait la cage du PSG. En défense, Marquinhos était en charnière centrale avec Lucas Hernandez, tandis qu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes étaient chargés de prendre les couloirs. Au milieu de terrain, Luis Enrique a choisi la triplette Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz. Manuel Ugarte étant le grand perdant, ayant perdu de sa superbe ces derniers mois. Enfin, aux avant-postes, Kylian Mbappé était entouré par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Pour ce choc en Catalogne, le coach du PSG a pu profiter des retours de blessure de son capitaine Marquinhos, de Nuno Mendes - qui monte en puissance depuis sa longue absence - et de Bradley Barcola. De son côté, Achraf Hakimi est revenu après sa suspension d'un match. Et avec tous ses hommes forts, le club de la capitale a su renverser le Barça et composter son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions.