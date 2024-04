Barcelone - PSG : Mbappé a provoqué un énorme clash

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG a validé son ticket pour les demi-finales de la Ligue des Champions sur la pelouse du FC Barcelone. Après le coup de sifflet final du quart de finale retour entre les deux clubs, Kylian Mbappé a manifesté sa joie ouvertement. Ce qui a provoqué un énorme clash.

Tombé sur le FC Barcelone lors du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a eu chaud. Défait 2-3 au Parc des Princes, le club de la capitale était contraint de l'emporter sur la pelouse du Barça. Et les hommes de Luis Enrique ont fait plus que le job ce mardi soir, l'emportant 1-4 à l'extérieur.

Mbappé a fait exploser des joueurs du Barça

Après le coup de sifflet final de Barça-PSG, Kylian Mbappé a laissé éclater sa joie en rejoignant le vestiaire de son équipe. Et lorsqu'il est entré dans le tunnel, le numéro 7 de Luis Enrique a provoqué un énorme clash.

Une star débarque au PSG, le changement est radical ! https://t.co/oWQcAfE0Ig pic.twitter.com/CNbklxauDC — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

«C'est sur le terrain qu'il faut parler»