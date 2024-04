« Mbappé est dans une période compliquée, il joue à 50% »

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En petite forme depuis quelques semaines, Kylian Mbappé n’a pas été le grand bonhomme des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Malgré son doublé au match retour, l’attaquant du PSG est dans le dur. Pour Le 10 Sport, Rolland Courbis décortique cette période compliquée et tire les enseignements de la victoire parisienne.

Rolland, quel est votre sentiment après la victoire éclatante du PSG à Barcelone ?

Le PSG et Luis Enrique ont su réparer leurs erreurs du match aller. En plus, le match ne pouvait pas plus mal démarrer puisqu’ils ont directement repris un but. Mais il y a eu ce fait de match, qui s’est avéré être le tournant, pas seulement du match, mais surtout de la qualification. S’il y avait eu pénalty sur Barcola, il n’y aurait pas eu d’expulsion, la double peine n'existe plus. Certes, le pénalty aurait pu être marqué, mais le match se serait joué entièrement à 11 contre 11 et on a vu dans les premières minutes que pour le PSG, ça aurait été compliqué d’attaquer tout en réussissant à défendre à armes égales.



Qu’avez-vous pensé de la performance d’Ousmane Dembélé, un joueur que vous connaissez bien puisque vous l’avez eu à Rennes ?

Dembélé, c’est toujours le gars qui déstabilise. En plus, il a un caractère de joueur qui est assez décontracté. Il savait qu’il allait se faire siffler par les supporters, il a pris ça avec le sourire. Et en plus, il marque un joli but sur ce centre de Barcola, avec un magnifique plat du pied. On peut le considérer comme l’un des 3 ou 4 joueurs qui ont été au-dessus du lot dans ce match.

« Ne pas réussir à aller en finale serait surprenant… »