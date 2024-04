Verratti s’en va, le PSG a déjà trouvé mieux pour 40M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le PSG s’est séparé de plusieurs noms importants, à l’instar de Marco Verratti, une figure majeure de l’ère récente, l’international italien débarquant au début du projet QSI. Une absence rapidement comblée par le club de la capitale, qui peut profiter d’un Vitinha en grande forme dans l’entrejeu, et bien plus décisif.

Recruté en 2012, Marco Verratti s’est rapidement imposé comme un joueur important du PSG, l’un des plus appréciés par le public du Parc des Princes. L’été dernier, une page s’est tournée avec son départ, achevant son aventure parisienne avec 416 matches au compteur, pour un total de 61 offrandes et 11 réalisations. Face au but, le milieu italien s’est montré peu à l’aise au cours de ses onze années, à l’inverse de son successeur dans l’entrejeu du PSG..

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Luis Enrique ? https://t.co/6g82FNbsM6 pic.twitter.com/1y6NJfyivH — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Vitinha a déjà marqué autant que Verratti

Cette saison, Vitinha s’est imposé comme un élément incontournable du milieu de terrain, faisant oublier Marco Verratti. Buteur contre le FC Barcelone la semaine dernière au Parc des Princes (2-3), le Portugais a récidivé mardi en Catalogne (4-1), totalisant désormais 11 buts sous le maillot rouge et bleu. Soit autant que Marco Verratti sur l’ensemble de son passage au PSG.

« C’est le métronome »