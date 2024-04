PSG : Une grande révélation tombe avec Dembélé

Benjamin Labrousse

Mardi soir, le PSG a complètement renversé le FC Barcelone au cours du quart de finale retour de la Ligue des Champions (1-4). Une rencontre une nouvelle fois marquée par les fulgurances d’Ousmane Dembélé. Face à son ancien club, le numéro 10 a réalisé une grande double confrontation. Après la qualification parisienne, un dirigeant catalan a brièvement évoqué le cas Dembélé. Explication.

Le PSG l’a fait. Jamais dans son histoire Paris n’avait réussi à se qualifier pour le tour suivant d’une double confrontation européenne après avoir perdu le match aller. C’est désormais chose faite pour les Parisiens, battus mercredi dernier (2-3) par le FC Barcelone au Parc des Princes, et qui l’ont emporté ce mardi soir (1-4) en Catalogne. Ainsi, le PSG a su inverser la tendance. Ousmane Dembélé lui, a livré deux prestations plus qu’abouties face à son ancien club.

Dembélé a fait très mal au Barça

Après six saisons au Barça (2017-2023), l’ailier français a signé au PSG cet été contre 50M€. Auteur d’une première saison très intéressante à Paris, le joueur de 26 ans s’est distingué face au FC Barcelone. Buteur au match aller, ce qui aura permis aux Parisiens d’égaliser, Ousmane Dembélé a également brillé en Catalogne, avec un nouveau but, et surtout une prestation de qualité face à son ancien public.

Un dirigeant catalan avait prévenu pour Dembélé