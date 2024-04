Surprise, ce joueur du PSG n'est plus un flop

Amadou Diawara

Lors de l'été 2022, le PSG a déboursé environ 23M€ pour arracher Fabian Ruiz au Napoli. Toutefois, le milieu de terrain espagnol est passé totalement à côté de sa première saison à Paris. Avec l'arrivée de Luis Enrique au PSG, Fabian Ruiz est monté peu à peu en puissance, jusqu'à gagner sa place de titulaire.

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le PSG a mis la main sur Fabian Ruiz lors du mercato estival 2022. En effet, la direction rouge et bleu a déboursé environ 23M€ pour boucler la signature de l'ancien pensionnaire de Naples.

Fabian Ruiz a manqué ses débuts au PSG

Toutefois, Fabian Ruiz s'est avéré être un flop pour le PSG lors de sa première saison. En effet, l'international espagnol n'a pas du tout réussi à évoluer à son meilleur niveau, et il a dû se contenter d'un rôle de remplaçant dans l'effectif de Christophe Galtier. Mais avec l'arrivée de Luis Enrique, tout a changé pour Fabian Ruiz.

Fabian Ruiz s'est métamorphosé avec Luis Enrique

Arrivé au PSG lors de l'été 2023, Luis Enrique a réussi à relancer Fabian Ruiz. En effet, le joueur de 28 ans a retrouvé peu à peu de sa superbe, obtenant de plus en plus de temps de jeu cette saison. Et aujourd'hui, Fabian Ruiz est un membre à part entière du XI de départ du PSG. Depuis le 16ème de finale de la Coupe de France contre Orléans le 20 janvier, le numéro 8 parisien a été titularisé lors de tous les matchs couperet de son club.