Le PSG reçoit un avertissement après Barcelone !

Benjamin Labrousse

Au sortir d’une double confrontation animée face au FC Barcelone (4-6 sur l’ensemble des deux matchs), le PSG a retrouvé le stade des demi-finales de la Ligue des Champions. Opposés au Borussia Dortmund, les Parisiens devront aborder cet affrontement avec sérieux, et surtout sans excès de confiance selon l’ancienne gloire Bernard Lama.

Le PSG peut continuer de rêver. Mal engagés après leur défaite au match aller (2-3), les Parisiens ont su inverser la tendance au cours du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone (1-4). Solides mentalement, les hommes de Luis Enrique retrouvent donc les demi-finales de la compétition, après deux années marquées par des éliminations précoces en 8èmes.

Le PSG va retrouver le Borrusia Dortmund en demi-finale

Surtout, le PSG peut aborder cette demi-finale face au Borussia Dortmund en connaissance de cause. Si le BVB avait terminé premier du groupe H de la Ligue des Champions devant le club parisien, les Rouge et Bleu avaient dominé le club allemand au Parc des Princes (2-0) en septembre dernier, avant d’aller concéder le nul en Allemagne (1-1) en décembre. Néanmoins, et à en croire Bernard Lama, gare aux excès de confiance pour le PSG.

« Il faut un état d’esprit conquérant »