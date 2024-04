PSG : Mbappé moqué à l’OM après la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau

Leonardo Balerdi a tenté de déstabiliser Kylian Mbappé quelque temps après la désillusion de l’équipe de France à la dernière Coupe du monde avec à l’Argentine. Le défenseur central de l’OM, international argentin, n’a pas hésité à lui remémorer ce mauvais souvenir afin de prendre le dessus moralement parlant. Sans succès, Balerdi a tout de même raconté sa technique à L’Équipe.

Kylian Mbappé aurait pu faire ce que seul Pelé avait réalisé : remporter deux Coupes du monde de suite. Mais son triplé à Lusail face à l’Argentine n’a servi à rien puisque Lionel Messi et ses compagnons ont soulevé le premier Mondial de l ’Albiceleste depuis 1986 en ce 18 décembre 2022 au Qatar (3-3 puis 4-2 aux tirs au but).

Mbappé provoqué et piqué par Balerdi ?

« La tchatche et la provocation ? Je l’ai en moi » . Leonardo Balerdi assure à L’Équipe vouloir « rentrer dans le cerveau de l’attaquant » . Le projet pour l’Argentin est de prendre le dessus psychologiquement parlant sur son adversaire. C’est ce qu’il a tenté de faire face à Kylian Mbappé pendant le OM - PSG du 26 février 2023, en vain (0-3), quelques semaines après la finale de la Coupe du monde perdue par l’équipe de France face à l’Argentine.

«On s’est dit des choses sur la finale du Mondial. Normal, il l’a perdue !»