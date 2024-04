PSG : Jackpot confirmé pour Al-Khelaïfi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions, le PSG retrouve donc les sommets européens cette saison sous la houlette de Luis Enrique. Et le président parisien Nasser Al-Khelaïfi, qui a souligné les qualités de l'Espagnol par rapport aux précédents entraîneurs, semble en effet avoir tiré le gros lot comme le confirme Bernard Lama.

Pour la première fois depuis 2021, le PSG retrouve donc le dernier carré de la Ligue des Champions après avoir sorti le FC Barcelone mardi soir (défaite 2-3 à l'aller, victoire 4-1 au retour). Luis Enrique a parfaitement réussi son coup tactique en Catalogne, et l'entraîneur espagnol du PSG est bien évidemment considéré comme l'un des principaux artisans de ce beau parcours européen. D'ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à le souligner mardi soir après la victoire face au Barça...

PSG - Real Madrid : Un duel au sommet est déjà annoncé pour Mbappé ! https://t.co/EMZAairUX7 pic.twitter.com/Wyt1FXMmUL — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

« Quelque chose que je n’avais jamais vu en 13 ans »

Interrogé au micro de Canal + à l'issue du match, le président du PSG a clairement positionné Luis Enrique comme le meilleur entraîneur qu'il ait pu avoir depuis le début de l'ère QSI dans la capitale, en 2011 : « Avec le coach, j’ai vu quelque chose que je n’avais jamais vu en 13 ans. Tout le monde ensemble, tout le monde qui se bat pour les autres, l’ambiance. Tout le monde veut gagner, se qualifier en demi-finale. C’était vraiment un grand entraîneur, le meilleur entraîneur du monde », a lâché Al-Khelaïfi.

« Emery, Tuchel, Pochettino, Galtier, ils n’avaient pas son pedigree »