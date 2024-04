PSG : La révolution du mercato résumée en un chiffre !

Benjamin Labrousse

L’été dernier, le PSG a joint la parole aux actes en décidant de reconstruire son effectif par l’intermédiaire de jeunes joueurs prometteurs. Les départs de plusieurs stars assez âgées au cours du mercato estival ont également rajeuni l’effectif. Engagé pour le dernier carré de la Ligue des Champions, Paris est l’équipe avec la moyenne d’âge la plus basse des quatre demi-finalistes.

Le PSG a mis en place une véritable révolution. Après plusieurs années à courir derrière la Ligue des Champions et après les stars, l’état-major parisien a décidé de faire preuve de patience. Une patience qui se traduit dans l’attente vis à vis des résultats, mais également autour des joueurs recrutés.

« Mbappé est dans une période compliquée, il joue à 50% » https://t.co/XyacApY10j pic.twitter.com/oMO1VMD22M — le10sport (@le10sport) April 18, 2024

Le PSG souhaite miser sur des joueurs à fort potentiel

Ainsi, le PSG cherche désormais à miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel, dont l’état d’esprit est jugé irréprochable. Cette volonté s’est parfaitement traduite au cours du dernier mercato estival, mais également cet hiver avec les arrivées de Lucas Beraldo (20 ans) et de Gabriel Moscardo (18 ans), en provenance de São Paulo et de Corinthians. Outre ces très jeunes joueurs, les nouveaux cadres du PSG comme Vitinha, ou encore Ousmane Dembélé ne sont pas très âgés pour autant (24 et 26 ans).

Le PSG, plus jeune équipe des demi-finales de la Ligue des Champions