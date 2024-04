Mercato : Un coup de tonnerre surprise au PSG pour Mbappé ?

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé devait rester à l’AS Monaco ou bien être transféré au Real Madrid. Sept ans après son transfert au PSG, Stéphane Pauwels n’en démord pas et affirme même qu’Unai Emery avait annoncé que Mbappé allait signer au Real Madrid et non au PSG.

« Soit il reste à Monaco ou il va à Madrid. S’il viendra à Paris ? Non, jamais. Je vous mets mes deux jambes et mes deux bras » . A l’été 2017, en plein feuilleton Kylian Mbappé qui semblait se diriger vers un départ de l’AS Monaco pour le Real Madrid ou rien d’autre, Stéphane Pauwels tenait sur La Chaîne L’Équipe le discours retranscrit ci-dessus au sujet de l’avenir de celui qui allait devenir champion du monde avec l’équipe de France un an plus tard en Russie.

Sept ans après, Stéphane Pauwels persiste pour Mbappé et le Real Madrid

Et pourtant, le dénouement du feuilleton a été tout autre. Lors des dernières heures du mercato, l’AS Monaco et le PSG se sont mis d’accord pour un prêt d’une saison avec option d’achat obligatoire à 180M€ de Kylian Mbappé. Le reste appartient à l’histoire puisque l’attaquant est devenu la tête d’affiche du Paris Saint-Germain ainsi que le meilleur buteur de son histoire.

Ballon d’Or : Le PSG a trouvé le prochain vainqueur ? Ce n’est pas Mbappé https://t.co/lxTpolkBEd pic.twitter.com/HnznflyMeV — le10sport (@le10sport) April 19, 2024

«Unai Emery qui était le coach du Paris Saint-Germain disait que c’était fait à Madrid»