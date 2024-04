Mercato - PSG : Marquinhos très affecté par deux transferts

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Présent au PSG depuis 2013, Marquinhos a vu passer de nombreuses stars depuis onze ans au sein du club de la capitale. Et l'emblématique capitaine brésilien avait été particulièrement attristé par les départs de ses compatriotes Thiago Silva en 2020 et Neymar l'été dernier, comme l'avoue son frère Luan Aoas Correa.

Mercredi dernier, face au FC Barcelone (défaite 2-3), Marquinhos est devenu le joueur le plus capé de toute l'histoire du PSG avec 436 apparitions sous le maillot francilien. Un record de longévité qui en dit long sur tout le vécu du défenseur central brésilien de 29 ans au sein du PSG, et Marquinhos a vu défiler les stars depuis onze ans.

« Quand ils sont partis, Marqui a été très triste »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , le frère de Marquinhos fait une révélation à ce sujet qui concerne Thiago Silva et Neymar, côtoyés pendant de nombreuses années au PSG : « Son plus grand pote ? Au PSG, je crois que c’étaient Thiago Silva et Neymar. Quand ils sont partis, Marqui a été très triste », indique Luan Aoas Correa.

L'anecdote sur Thiago Silva