Mercato - PSG : Mea culpa du Qatar avec Zaïre-Emery ?

Devenu incontournable cette saison au PSG, Warren Zaïre-Emery s'apprête même à fixer son avenir avec une prolongation de contrat imminente. Le véritable symbole d'un renouveau de la formation parisienne après des années très compliqués pour les jeunes titis qui avaient du mal à percer en équipe première du PSG comme le raconte l'un d'eux.

Après avoir été propulsé dans le grand bain du monde professionnel par Christophe Galtier l'an passé au PSG, Warren Zaïre-Emery (18 ans) a encore franchi un cap cette saison. Installé comme un titulaire à part entière par Luis Enrique, le jeune milieu de terrain issu du centre de formation du club de la capitale a explosé au yeux du monde entier. D'ailleurs, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la signature de sa prolongation de contrat avec le PSG est désormais imminente. Mais tout n'était pas aussi simple pour les autres titis parisiens avant Zaïre-Emery...

Le PSG a raté beaucoup de jeunes

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE , Lorenzo Callegari constate ce changement de cap radical des propriétaires qataris du PSG au niveau de la formation : « Si tu te mets à la place du club et que tu vois des Mike Maignan, Christopher Nkunku, Odsonne Édouard, Jonathan Ikoné, Moussa Diaby, Boubakary Soumaré... Il y en a tellement qui n'ont pas eu leur chance à Paris. Je sais que c'est compliqué, il y a de tels objectifs. Mais on voit qu'ils se sont refocalisés sur la formation. Je suis sûr que le club a tiré des leçons de ce qui s'est passé avec les générations précédentes », indique l'ancien milieu de terrain formé au PSG, qui avait quitté le club libre en 2018. Mais le Qatar semble avoir revu sa position comme en témoigne l'évolution de Zaïre-Emery.

« Des Warren, il n'en sort pas tous les jours »