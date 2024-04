EXCLU : Sa signature avec le PSG est imminente !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Comme le10sport.com l’a révélé, le PSG attendait la majorité de Warren Zaïre-Emery pour finaliser le dossier de sa prolongation de contrat. Selon nos sources, tout est bouclé entre les parties. Ce n’est maintenant qu’une question de jour pour sa signature et l’officialisation.

Le PSG et Warren Zaïre-Emery ont entamé des discussions dès la sortie du mercato estival 2023. Très rapidement, le club et son milieu de terrain ont compris qu’une volonté commune de poursuivre était là et qu’il serait assez « simple » d’écrire un avenir ensemble. Pour autant, les dirigeants parisiens et les représentants du néo international français ont pris le temps de s’asseoir autour d’une table pour définir les contours de ce nouveau contrat, et du « nouveau rôle » de Warren Zaïre-Emery. Celui d’un joueur autour duquel le PSG souhaite construire, durablement.

Accord total

Comme révélé par le10sport.com et confirmé par la suite par plusieurs de nos confrères, le PSG attendait le 8 mars 2024, date anniversaire des 18 ans de Warren Zaïre-Emery, pour pouvoir finaliser et signer son nouveau contrat. Cette majorité permet en effet au Français de pouvoir signer un contrat plus long (5 saisons). Depuis plusieurs semaines, l’accord total a été trouvé. Il ne restait qu’à finaliser quelques points de détails.

Signature imminente

Un mois s’est écoulé depuis le 8 mars 2024 et les 18 ans de Warren Zaïre-Emery. Nos sources indiquent qu’il ne s’agit désormais que d’une histoire de jours pour que la signature puisse se faire et que le club comme le joueur puisse officialiser la nouvelle. Les échéances européennes en cours incitent le joueur à se concentrer sur le terrain. Du côté du PSG, une ultime validation de Doha va permettre au dossier de se boucler en totalité. Encore un tout petit peu de patience et Warren Zaïre-Emery sera Parisien pour encore quelques saisons.