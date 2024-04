Mercato - OM : Un dossier chaud réglé grâce à 8M€ ?

La rédaction

En panne offensivement, l'OM souhaitait retrouver de l'allant sur le front de l'attaque et a pour cela recruté Faris Moumbagna cet hiver. L'ancien joueur du Bodo Glimt a tapé dans l'œil des dirigeants pour son physique et sa robustesse. Un profil que recherchait l'OM depuis un certain temps.

« On a beaucoup discuté avec Gattuso pour dire que l'on avait besoin d'un attaquant avec ce type de caractéristiques. Il est fort dans le duel en face à face, pour le jeu direct. Il peut jouer la profondeur », avait déclaré Pablo Longoria lors de la conférence de presse de Faris Moumbagna. Le président de l'OM était forcément satisfait d'avoir enfin réussi à mettre la main sur ce profil bien précis.

L'OM voulait un attaquant qui pèse sur les défenses

L'OM a donc déboursé 8M€ pour recruter Faris Moumbagna cet hiver. Avec son physique, le Camerounais pèse sur les défenses et c'est ce profil en particulier que chassait l'OM depuis un certain temps comme l'indique La Provence ce dimanche matin.

L'OM n'a pas voulu attendre

Après avoir échoué l'été dernier, le club phocéen a poursuivi sa quête d'avant-centre cet hiver et la décision a été prise de passer à l'action immédiatement pour ne pas avoir à attendre cet été. Maintenant, Faris Moumbagna n'a plus qu'à faire ses preuves.