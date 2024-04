Il signe au PSG et quitte Paris dans la foulée !

Thomas Bourseau

Première recrue de l’ère-Luis Campos au PSG le 30 juin 2022, Vitinha est devenu un élément incontournable cette saison sous les ordres de Luis Enrique et a même été buteur contre le FC Barcelone mercredi (2-3) et sur la pelouse de l’OM le 31 mars dernier (2-0). Fidèle à ses engagements, Vitinha n’a pas laissé son transfert au PSG lui faire oublier d’où il venait. Explications.

Vitinha n’est plus le joueur irrégulier de la saison dernière, au potentiel évident certes, mais qui n’apportait pas satisfaction de manière régulière. Sous Luis Enrique, le milieu de terrain de 24 ans et international portugais est devenu indéboulonnable dans l’entrejeu du PSG que ce soit en sentinelle ou en relayeur.

Une pige qui a tout changé pour Vitinha ?

De quoi rendre nostalgique Adilio Pinheiro, fondateur du club-association les Pinheirinhos de Ringe. Le temps d’un week-end de Pâques en 2007 à l’occasion d’un « Mundialito » en Algarve, un jeune Vitinha âgé de 7 ans a joué dans le club en question. Pendant ledit tournoi, l’équipe de Vitinha écrase l’ASSE sur le score de 7 buts à 0 comme L’Équipe le souligne et Aurelio Pereira, patron de la formation du Sporting Lisbonne qui a découvert Cristiano Ronaldo lâche le message suivant : « Dans cette équipe, il y a des joueurs de Seleçao ». Son intuition ne l’a pas trahi puisque Vitinha est désormais international aux côtés de CR7 .

«Deux jours après avoir signé au PSG, il était quand même ici pour honorer son engagement»