« Un génie », Cristiano Ronaldo fait halluciner un phénomène

Véritable talent sous les couleurs de Frosinone, Matias Soulé possède un très bel avenir à seulement 20 ans. Ses performances impressionnantes font de lui l’un des joueurs à surveiller lors de la prochaine fenêtre de transfert estivale. Mais récemment, le jeune attaquant argentin a avoué avoir été bluffé par un Cristiano Ronaldo.

20 ans et déjà un avenir très prometteur. Matias Soulé, prêté par la Juventus à Frosinone, est étincelant depuis le début de la saison. L’ailier droit a inscrit dix buts et a adressé deux passes décisives en 28 rencontres. L’Argentin d'ailleurs a admis lors d’une interview pour ESPN avoir été surpris par une ancien star du Real Madrid.

« C'est un génie »

En effet, le jeune prodige a avoué être en admiration devant Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo ? J'ai été surpris de voir à quel point c'était une bonne personne. Je ne le connaissais pas, mais j'ai écouté ce qu'on disait de lui. C'est un génie » a d'abord expliqué le phénomène prêté à Frosinone.

