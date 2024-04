Real Madrid : La punchline de Benzema en Arabie saoudite !

Thomas Bourseau

Karim Benzema a décidé de s’exiler en Arabie saoudite en juillet 2023. En effet, après plus d’une décennie à faire les beaux jours des supporters du Real Madrid, Benzema ne dispose pas de la même cote à Al-Ittihad où il estime n’être pas suffisamment aidé pour être aussi performant qu’au Real Madrid.

Depuis l’été 2023, et alors qu’il avait été élu Ballon d’or seulement quelques mois plus tôt pour ses performances XXL au Real Madrid et la Ligue des champions en 2022 notamment, Karim Benzema faisait le choix de faire ses adieux à la Casa Blanca , quatorze ans après son arrivée en provenance de l’OL.

Benzema a choisi l’Arabie saoudite, mais n’y brille pas

Et pour son nouveau challenge, Karim Benzema s’exila, comme beaucoup, en Arabie saoudite pour y intégrer une équipe de Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo avait ouvert la voie en janvier 2023. Benzema l’a suivi comme Neymar, Sadio Mané, N’Golo Kanté et bien d’autres. Cependant, Karim Benzema ne rencontre pas le succès de Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite et avait même été surnommé Ben-Hazima par certains supporters d’Al-Ittihad en fin d’année civile dernière. Ce qui signifie en arabe : le fils de la défaite. S’en sont suivies des rumeurs de transfert pendant le mercato hivernal, sans qu’elles se concrétisent pour autant.

«J’ai besoin d’aide sur le terrain. Je ne peux pas gagner un match tout seul»