Messi : La drôle d’annonce de Beckham sur Neymar !

Thomas Bourseau

Lionel Messi et Neymar ont évolué ensemble à deux reprises, au FC Barcelone et au PSG. Une troisième avant la retraite de La Pulga à l’Inter Miami ? Le Brésilien ne dirait pas non et David Beckham s’est régalé de la visite de Neymar pour faire une annonce.

Début mars, dans le cadre du Grand Prix de Bahreïn, Neymar était sur place et n’avait pas échappé aux médias qui l’ont notamment interrogé sur son avenir. Ou plutôt, un nouvel avenir commun aux côtés de Lionel Messi après le FC Barcelone et le PSG.

Neymar veut retrouver Messi

Pour ESPN , Neymar tenait le discours suivant au cours du GP de Formule 1 en question. « Je l'espère, j'espère que nous pourrons à nouveau jouer ensemble. Leo est une personne formidable. Tous ceux qui le connaissent savent à quoi il ressemble. S'il est heureux à l'Inter Miami , je suis heureux » . Lionel Messi a quitté le PSG l’été dernier our s’en aller vivre son rêve américain à l’Inter Miami.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par David Beckham (@davidbeckham)

Beckham à Neymar : «Bienvenue à Miami mon ami»