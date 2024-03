Messi dégoûte Mbappé et lâche une punchline !

Thomas Bourseau

Il attendait sa seconde chance depuis son premier échec en 2014, mais la deuxième finale de Coupe du monde s’est avérée être la bonne pour Lionel Messi en 2022. Une victoire qui a eu le mérite d’agacer Kylian Mbappé. Et aujourd’hui, Messi se régale d’avoir terminé le jeu.

Kylian Mbappé aurait pu à deux reprises remporter la Coupe du monde si Lionel Messi et l’ Albiceleste n’en avaient pas décidé autrement le 18 décembre 2022. Les Argentins ont finalement été sacrés champions du monde (3-3 et 4-2 aux tirs au but). De quoi rendre fou Mbappé.

Mbappé a craqué après la victoire de Messi en Coupe du monde

Pour La Nacion , Javier Pastore a tenu le discours suivant la semaine dernière en interview concernant le dégoût de Kylian Mbappé après le sacre de l’Argentine à la dernière Coupe du monde. « J’étais dans le vestiaire, avec lui, avec Messi, avec Ney. Je l’ai félicité pour la Coupe du monde et il m’a dit : "Nooon, c'est ce fils de p*te de Messi qui nous a battus en Coupe du Monde… ».

«Sur le plan sportif, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser tous mes rêves»