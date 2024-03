Messi s’en fichait de Cristiano Ronaldo ? Il balance

Thomas Bourseau

Pendant neuf ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été dépeints en rivaux dans la presse espagnole au vu de leurs niveaux stratosphériques en Espagne et de par la rivalité historique entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Cependant, Messi n’y aurait pas vraiment prêté attention.

Lionel Messi a tout connu au FC Barcelone jusqu’à en devenir une légende vivante. En 2009, année de son premier Ballon d’or et surtout de l’arrivée du lauréat de l’édition 2008 au Real Madrid, à savoir Cristiano Ronaldo, tout a changé dans la presse pour Lionel Messi.

«Ce n'était pas son genre. Il était très centré sur l'équipe»

En effet, chaque semaine, les journaux parlaient des exploits de Cristiano Ronaldo au Real Madrid et ont rapidement fait naître une rivalité entre les multiples vainqueurs du Ballon d’or. Est-ce que Lionel Messi était attentif à ce qui se disait sur Ronaldo ? Pas du tout selon Gerard Piqué. « Ce n'était pas son genre. Il était très centré sur l'équipe, même s'il faisait la une des journaux ».

«Il était très proche de chacun d'entre nous et ne pensait qu'à gagner des titres»