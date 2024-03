Haaland - Real Madrid : Mbappé fait un aveu en direct !

Thomas Bourseau

Tous deux destinés à rejoindre le Real Madrid, Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland semblaient avoir été le coeur d’un débat entre Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham. L’attaquant star du PSG pensait comme beaucoup qu’il était le sujet de désaccord entre les deux joueurs du club merengue, mais la vérité est tout autre.

En toute fin de semaine dernière, une vidéo mettait le feu à la toile. Sans que les noms des deux joueurs en question qui étaient mentionnés par Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni soient audibles, au vu de leurs réactions, beaucoup ont rapidement pensé qu’il s’agissait d’Erling Braut Haaland et Kylian Mbappé. Mais il n’en était rien comme Aurélien Tchouaméni l’assurait en conférence de presse jeudi.

Tchouaméni met fin au débat Mbappé - Haaland en conférence de presse

En effet, pour recontextualiser, Jude Bellingham affirmait que le joueur dont il parlait était « un super gars » et également « meilleur que ton gars » en s’adressant à Aurélien Tchouaméni. Mais il s’agissait d’Eric Dier pour Bellingham et de Dayot Upamecano pour Tchouaméni. « Et ce qu’il faut savoir, et là c’est un scoop, c’est qu’on ne parlait pas de Kylian (ndlr Mbappé) et on ne parlait pas d’Erling (ndlr Haaland) On parlait de Dayot (ndlr Upamecano) et d’(Eric) Dier. Pourquoi ? Parce que c’était la veille de notre match et on regardait Bayern - Lazio, si je ne me trompe pas. Jude (ndlr Bellingham) parlait de Dier et je parlais de Dayot. Donc aujourd’hui, on va rétablir la vérité ! Je sais que ça va moins vendre, mais c’est ce qui s’est passé ».

Mbappé : «Oui je pensais, mais ce n’était pas de moi qu’ils parlaient»