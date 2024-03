Mbappé - Haaland : Le vestiaire du Real Madrid se déchire déjà !

Thomas Bourseau

Erling Braut Haaland est, certes moins souvent que Kylian Mbappé, annoncé du côté du Real Madrid pour un éventuel transfert. Une discussion a été filmée par Buzz Plug entre différentes stars du club merengue dont Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni au sujet des deux joueurs. Et il semble qu’ils ne sont pas d’accord sur celui qui est au-dessus de l’autre entre Mbappé et Haaland.

Erling Braut Haaland ou Kylian Mbappé ? A l’instar de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, le débat du plus fort anime les discussions de fans, mais aussi de joueurs. C’est notamment le cas au Real Madrid entre deux têtes d’affiche du club merengue.

Bellingham fait les louanges d’Haaland, Tchouaméni «s’en fiche»

Au cours d’une discussion filmée dans l’intimité d’Aurélien Tchouaméni, d’Eduardo Camavinga et de Jude Bellingham, la recrue phare de l’été 2023 n’a pas manqué de faire part de son admiration pour Erling Braut Haaland. En effet, on peut apercevoir Bellingham affirmer que le Norvégien, qu’il a connu au Borussia Dortmund, est un « super gars » . De quoi interpeller Tchouaméni qui le relance : « un super gars ? » . Ce qui permet à Jude Bellingham de confirmer sa position : « un gars incroyable ». Mais Aurélien Tchouaméni le coupe de sitôt : « on s’en fiche » avant de rire avec le reste de l’assemblée.

Mbappé : L’Espagne fracasse le PSG ! https://t.co/Ae3ONmOJHa pic.twitter.com/oWaIOtJtlC — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

Bellingham dit que Haaland est meilleur que Mbappé, Tchouaméni réagit