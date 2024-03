Thomas Bourseau

Le PSG devra apprendre à vivre sans Kylian Mbappé, dont le contrat qui court jusqu’à la fin de la saison ne sera pas renouvelé au vu de sa décision d’aller voir ailleurs. Le Real Madrid a sa préférence et, malgré l’absence de réels développements au sujet de son futur contrat, un accord existerait déjà selon le journaliste Fabrizio Romano.

Kylian Mbappé n’a toujours pas de confirmation officielle de son arrivée au Real Madrid en fin de saison. Et pourtant, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a déjà pris sa décision pour la suite de sa carrière. Cet été, du haut de ses 25 ans, il quittera le Paris Saint-Germain pour la Casa Blanca et a fait part de sa décision de ne pas signer de prolongation de contrat au président Nasser Al-Khelaïfi le 13 février dernier selon L’Équipe .

Fin du suspense entre Mbappé et le Real Madrid ?

Pourtant, un mois plus tard, la presse n’annonce pas de réelles avancées dans le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid. Seules des informations concernant son futur numéro qui semble être le 9 ou le 10 ou encore sa prime à la signature et la répartition des droits à l’image entre le club et le joueur circulent dans les médias. Cependant, d’après le journaliste Fabrizio Romano, les parties concernées par les négociations seraient tombées d’accord.

Mercato - PSG : «Rien à f**tre», le départ de Mbappé le fait vriller ! https://t.co/EOdUel9G2V pic.twitter.com/JIhCSwiEYx — le10sport (@le10sport) March 18, 2024

«Les deux parties sont d'accord et tout va dans le bon sens»