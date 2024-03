FC Nantes : Le vestiaire prend position pour le nouvel entraîneur !

Jean de Teyssière

Antoine Kombouaré au FC Nantes, acte 3 ! Formé à Nantes et joueur du club entre 1983 et 1990, il a ensuite entraîné les Canaris entre 2021 et 2023 et a de nouveau été appelé à occuper ce poste ce dimanche. La défaite du FC Nantes face à Strasbourg a coûté la place de Jocelyn Gourvennec, arrivé au club en novembre dernier. Le retour d'Antoine Kombouaré est validé par l'ensemble du club nantais.

16ème de Ligue 1, le FC Nantes est en danger cette saison ! Qui d'autre de mieux qu'Antoine Kombouaré pour réussir à mener à bien l'opération maintien ? Lors de la saison 2020-2021, après le cuisant échec de Raymond Domenech, Antoine Kombouaré est arrivé en sauveur et est parvenu à remporter les barrages face à Toulouse.

«Il nous manquait et je crois qu'on lui manquait aussi»

L'annonce du retour d'Antoine Kombouaré à la tête du FC Nantes a totalement ravi le club nantais. Dans L'Équipe , un membre du club explique : « Il nous manquait et je crois qu'on lui manquait aussi. Antoine, s'il n'a pas envie, jamais il ne vient. Quand il dit que ce sont ses plus belles années d'entraîneur, qu'il parle des émotions vécues ici, du public... C'est déjà le discours qu'il tenait lorsqu'il est parti. »

Un séisme se prépare au FC Nantes ? https://t.co/lJeOunspDL pic.twitter.com/KXHKaAjMjo — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

«C'est un peu le papa»