FC Nantes : L’entraineur se fait virer, Kita sort du silence

Arnaud De Kanel

C'est désormais officiel : Jocelyn Gourvennec n'est plus l'entraineur du FC Nantes. Ce dimanche, après s'être concerté avec l'ensemble de son équipe et notamment son fils Franck, Waldemar Kita a pris la décision de limoger le Breton dans l'espoir de créer un électrochoc. Il avoue que cette décision n'a pas été simple à prendre.

Nommé pour succéder à Pierre Aristouy en pleine saison, Jocelyn Gourvennec va déjà quitter son poste d'entraineur du FC Nantes. Le Brestois de naissance a été démis de ses fonctions ce dimanche matin comme l'a confirmé Waldemar Kita. Le président du FC Nantes aurait préféré poursuivre l'aventure avec Gourvennec mais face à l'urgence de la situation sportive, il n'a pas eu d'autres choix.

Mercato : Ça bouge au FC Nantes, le nouvel entraîneur débarque ! https://t.co/sSX0B5DI5M pic.twitter.com/xNjaYa0SZB — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

«Si on ne fait rien, on descend direct»

« Cela a été une réflexion pas évidente à prendre parce que c'est un super mec. Avec Franck (Kita, son fils), on aurait vraiment aimé le garder, mais on ne voyait pas de solution pour s'en sortir. Malgré toute la sympathie qu'on a à l'égard de Jocelyn, quand vous voyez le comportement des joueurs, les résultats, tout un ensemble de choses, il n'y a pas eu révolution. On peut parler autant qu'on veut mais à un moment donné, il faut un électrochoc, recréer une dynamique, de l'espoir. Si on ne fait rien, on descend direct. Les joueurs peuvent s'en vouloir aussi. Ils ont leur part de responsabilité », a déclaré Waldemar Kita dans un entretien accordé à L'Equipe . Il assure agir dans l'intérêt du club.

«C'est une obligation, on n'a pas le choix»