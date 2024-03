Transferts : Le jour où Messi a recruté un joueur en plein match !

Thomas Bourseau

De par la légende qu’il a écrite au FC Barcelone et le poids qu’il avait en interne, Lionel Messi pouvait sans bouger ciel et terre, partager sa vision sportive au Barça. Et lors d’un match amical international, l’Argentin posait les bases du transfert de Paulinho à l’été 2017… en plein match !

Lionel Messi a tenté à plusieurs reprises d’attirer des joueurs au FC Barcelone au cours de sa longue carrière au sein du club blaugrana qu’il a quitté à contrecoeur à l’été 2021, ce qui engendra sa venue au PSG. En juin 2017, quelques semaines avant le départ de Neymar pour le Paris Saint-Germain, un match amical opposait l’Argentine au Brésil en Australie. L’occasion pour « Agent Messi » de préparer le terrain pour le transfert de Paulinho.

«Leo s'approche de moi, me regarde droit dans les yeux et me dit : "Alors... on va à Barcelone ou pas ?"»

Malgré ses détracteurs, Paulinho a fait taire les critiques au FC Barcelone. D’ailleurs, le milieu de terrain brésilien a raconté le processus particulier de son transfert. « Messi s'est approché de moi. Nous jouions un match amical contre l'Argentine en Australie. L'arbitre venait de siffler une faute pour nous et j'étais sur le ballon avec Willian. Soudain, Leo s'approche de moi, me regarde droit dans les yeux et me dit : "Alors... on va à Barcelone ou pas ?" C'est ainsi. Pas d'explication, rien. Il m'a tourné le dos et est parti. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. J'ai juste dit : "Si vous voulez m'emmener, j'irai ! ».

«Je pensais que Messi plaisantait, comme s'il voulait m'embrouiller la tête»

Néanmoins, Paulinho n’y a pas cru une seconde comme il le révélait à l’époque. De par sa situation sportive en Chine, il était difficile d’imaginer toute possibilité d’un transfert au FC Barcelone avec la possibilité de jouer avec la MSN. « À l'époque, je jouais dans le championnat chinois avec Guangzhou, et personne ne croyait que Barcelone s'intéressait à moi. Je pensais que Messi plaisantait, comme s'il voulait m'embrouiller la tête pour me mettre hors-jeu, mais nous jouions un match amical, alors j'ai commencé à douter… ».

«J'étais tellement désespéré que j'ai pensé à envoyer un message à Neymar»