PSG - Barcelone : Une équipe de rêve avec Messi et Neymar

Le PSG et le FC Barcelone vont une nouvelle fois se croiser en Ligue des champions les 10 et 16 avril prochains en quart de finale de la compétition. Un choc qui est presque devenu un classique européen puisque les deux équipes se sont déjà affrontés à 13 reprises dans les compétitions européennes. Et plusieurs grands joueurs ont d'ailleurs évolué à Paris et au Barça. L'occasion pour le10sport.com de présenter le 11 type des joueurs passés par les deux clubs.

Comme on se retrouve. Après s'être déjà affrontés à 13 reprises sur la scène européenne, le PSG et le FC Barcelone seront une nouvelle fois adversaires en quart de finale de la Ligue des champions. Le Barça va même devenir le club que les Parisiens auront le plus affrontés en Europe. Un véritable classique qui a déjà vu plusieurs matches légendaires entre les deux clubs à l'image de la Remontada bien évidemment en 2017, ou bien de la finale de la Coupe des coupes en 1997. Le triplé de Kylian Mbappé au Nou Camp en 2021 reste également dans les annales de ce choc entre le PSG et le Barça, qui ont vu plusieurs joueurs passés par les deux clubs. L'occasion de présenter un 11 type qui a fière allure. Surtout dans le secteur offensif.

Un choix limité dans le secteur défensif

En effet, le choix dans le secteur défensif est limité, à commencer par le poste de gardien de but pour lequel seuls Arnau Tenas et Richard Dutruel ont côtoyé les deux équipes. Mais le portier français a plus joué. En défense centrale également le choix est rapidement fait puisque Frédéric Dehu est le seul axial à avoir porté les couleurs des deux clubs. Pour épauler le Français, on peut citer Maxwell qui est probablement l'une des meilleures recrues de l'ère QSI, lui a débarqué en janvier 2012, seulement quelques mois après le rachat du PSG par le Qatar. Daniel Alves fait également partie des grands noms qui ont évolué dans les deux clubs. Bien qu'il ait plus marqué les esprits au FC Barcelone.

Plusieurs stars sont passés par le PSG et le Barça