PSG : Un sacre historique pour la dernière de Mbappé ?

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé joue actuellement son ultime saison avec le PSG. En effet, la star de 25 ans a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'elle allait partir librement et gratuitement cet été. A votre avis, le PSG remportera-t-il la toute première Ligue des Champions de son histoire avec Kylian Mbappé ? C'est notre sondage du jour !

Lors de l'été 2017, le PSG a trouvé un accord avec l'AS Monaco pour boucler le prêt avec option d'achat de Kylian Mbappé. Pour conserver définitivement la star de 25 ans, le club de la capitale a activé la clause à 180M€ négociée avec la direction monégasque. Et après sept saisons de règne au PSG, Kylian Mbappé va claquer la porte du Parc des Princes.

Mbappé va quitter le PSG cet été

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a décidé de changer de cap à l'issue de cette saison. En ce sens, le numéro 7 du PSG a informé Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait rejoindre un nouveau club librement et gratuitement cet été. Et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. En effet, le club merengue est en pole position sur ce dossier, ayant formulé une offre à l'attaquant de Luis Enrique, au même titre que Manchester United et Liverpool.

Le PSG champion d'Europe avec Mbappé ?

Pour sa dernière saison avec le PSG, Kylian Mbappé a encore une chance d'offrir sa première étoile au club parisien. Alors que l'écurie rouge et bleu n'a encore jamais remporté la Ligue des Champions, elle a la possibilité de le faire avec son numéro 7 à la baguette. Mais avant de réaliser cet exploit, le PSG a d'abord rendez-vous avec le FC Barcelone en quart de finale. La rencontre aller étant programmée le mercredi 10 avril au Parc des Princes, tandis que le match retour est prévu le mardi 16 avril au Stade olympique Lluís Companys.



Selon vous, le PSG sera-t-il sacré en Ligue des Champions pour la dernière saison de Kylian Mbappé ? A vos votes !